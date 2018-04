Moenchengladbach lidera Campeonato Alemão após bater o Cologne

Dois gols de Mike Hanke e um de Juan Arango garantiram a quarta vitória seguida na liga, deixando a equipe com 29 pontos, um a mais que o Bayern de Munique, que enfrenta o Mainz 05 fora de casa no domingo.

O atual campeão Borussia Dortmund, em terceiro lugar com 26 pontos, pode subir para a primeira colocação no sábado se vencer o rival Schalke 04, que está a um ponto dele, em quarto.

O Gladbach, que na temporada passada precisou disputar uma repescagem para permanecer na elite do futebol alemão, abriu o placar com o atacante Hanke em um chute rasteiro de 14 metros aos 20 minutos.

O venezuelano Arango ampliou aos 30 através de uma cobrança de falta, e Hanke ainda fez o terceiro no começo do segundo tempo, acabando com as esperanças de reação do Cologne.

(Reportagem de Karolos Grohmann)