Moenchengladbach rescinde com Elber O atacante brasileiro Elber está fora do Borussia Moenchengladbach. O anúncio foi feito na manhã deste sábado por um porta-voz da equipe e motivado por críticas públicas que o jogador fez ao técnico da equipe, Horst Koeppel, por não estar sendo aproveitado. Elber foi punido por 10 mil euros e aceitou a rescisão por estar afim de sair do clube. Ele chegou ao Borussia Moenchengladbach no início de 2005, jogou por apenas 40 minutos na Bundesliga, e tinha contrato com o clube alemão até junho do ano que vem, quando terminará a temporada européia.