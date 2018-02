Mogi 0 x 0 Santo André: empate ruim Mogi Mirim e Santo André empataram sem gols na noite desta terça-feira, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, em uma partida fraca pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. Mesmo sem vencer, o time de Mogi subiu do quinto para o quarto lugar na classificação, com 27 pontos, enquanto que o Santo André é o sétimo, agora com 24 pontos. Em quase todo o primeiro tempo, os dois times tocavam a bola sem se arriscar muito, esperando o erro do adversário para sair em velocidade nos contra-ataques. Só que a lentidão não permitia que as chances de gol surgissem. Com isso, as poucos chances de gol foram em chutes de fora da área, mas sempre muito distante da trave. Em meio à falta de criatividade, a melhor chance de gol foi do Mogi. Aos 37 minutos, Tozo fez jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro para Gabriel. A bola passou raspando pelo travessão. A partida continuou no mesmo ritmo no segundo tempo, mas o Mogi Mirim foi, de novo, quem teve a primeira boa chance aos 19 minutos, na cobrança de falta de Gabriel, que exigiu uma espetacular defesa de Júlio César. Fora isso, nada mudou na partida, que continuava em ritmo lento e sem iniciativas de nenhum dos lados. O jogo voltou a ter alguma emoção apenas aos 35 minutos. No cruzamento da direita, Anderson subiu sozinho, mas cabeceou para fora, desperdiçando mais uma chance para o Mogi. Nos instantes finais, o time da casa partiu para cima do visitante, mas mesmo assim, o placar não saiu do 0 a 0. No próximo domingo, o Santo André recebe o Atlético Sorocaba. Já o Mogi Mirim vai até o Canindé, onde encara a Portuguesa.