Mogi aceita acordo com Paulo Nunes O atacante Paulo Nunes está mesmo de saída do Mogi Mirim. Segundo o diretor de Futebol do clube, Henrique Perez Stort, o jogador deve estar nesta semana para rescindir seu contrato com o time paulista. ?Marquei uma reunião com o Paulo (Nunes) para a próxima quarta-feira. Vamos conversar e chegar a uma solução amigável para ambas as partes", explicou Stort. No clube desde o Campeonato Paulista deste ano, o atacante não marcou nenhum com a camisa do Mogi. Nas últimas semanas, o jogador ficou a maior parte no departamento médico. Após a derrota por 3 a 1 para o Joinville-SC, no dia 18 de julho, pela 13ª rodada, Paulo Nunes pediu dispensa para resolver alguns problemas particulares. Enquanto isso, o técnico Jorge Raulli prepara o time para o difícil confronto contra o Botafogo, no próximo sábado, em Mogi. Para o jogo, o treinador não contará com o zagueiro Chicão, expulso, e o meia Batista, suspenso pelo terceiro amarelo. Raulli deve definir o time que sai jogando na próxima quinta-feira, quando fará o treinamento coletivo. O Mogi ocupa o 18º lugar, com 21 pontos, luta para deixar as últimas posições.