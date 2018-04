Mogi acha motivos para sentir orgulho Mesmo com o Mogi Mirim já rebaixado para a Série C do Brasileiro, o técnico José Carlos Serrão encontrou motivos para sentir orgulho. A boa apresentação do time no empate sem gols com o Santa Cruz, que ainda luta por uma vaga na próxima fase da Série B, serviu de consolo para o grupo, que não se despediu da torcida com mais uma derrota. "O time foi bem e jogou com vontade. Os atletas mostraram que têm vergonha na cara e têm dignidade", afirmou Serrão. O treinador chegou ao Mogi Mirim um mês atrás, quando a situação do clube já era crítica e as chances de cair eram enormes. O diretor do Mogi Mirim, Henrique Stort, elogiou bastante o trabalho do técnico. "Ele pode permanecer para o ano que vem. É um dos treinadores mais modernos com quem trabalhei. Está me surpreendendo, mas isso só vai ser decidido pelo Wilson (de Barros, presidente do clube), após a Série B", revelou o dirigente. O Mogi se despede da Série B no sábado, às 16 horas, enfrentando o São Raimundo, em Manaus. O time ocupa a penúltima colocação na competição, com apenas 18 pontos ganhos.