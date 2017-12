Mogi ainda busca a primeira vitória O Mogi Mirim vai tentar, nesta sexta-feira, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Avaí-SC, em casa. "A vitória está engasgada, falta pouco para sair", acredita o técnico Val de Mello - até agora, foram um empate (Náutico) e uma derrota (Ceará). O único desfalque do time é o volante Paulo Henrique, que foi expulso na derrota para o Ceará, em Fortaleza. Mas o técnico já definiu o substituto e colocará em seu lugar o atacante Luciano, que vinha entrando bem no decorrer das partidas. Com isso, Rodrigo jogará um pouco mais recuado, enquanto Vandinho sai do ataque e volta ao meio-de-campo.