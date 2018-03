Mogi anuncia reforço para a Série B A diretoria do Mogi Mirim anunciou a contratação do atacante Sandro Silva, que atuou pelo Avaí-SC em 2002, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador assinou contrato até o final do ano e já começou a trabalhar com o treinador Luís Carlos Winck. As contratações não devem parar por aí. O Mogi Mirim ainda espera pela chegada do lateral-esquerdo Marcelo Xavier. O jogador vem negociando com o time do interior paulista há cerca de dois meses, mas o Pelotas-RS, dono de seus direitos federativos, insiste em não liberá-lo. A diretoria, irritada com a demora na negociação, já estuda a contratação de um reserva para Alessandro, único jogador do elenco para a posição. Contratado recentemente, o meia Neto também já está treinando com o restante do elenco e deverá ficar no banco de reservas no próximo sábado, na partida contra o Brasiliense-DF, no estádio Wilson Fernandes de Barros. Para enfrentar o time do Distrito Federal, Luís Carlos Winck deverá manter os mesmos jogadores que perderam na estréia do campeonato, por 2 a 1 para o Paulista.