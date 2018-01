Mogi atrás da reabilitação na Série B Depois de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B, o Mogi Mirim volta a campo neste sábado, às 20h30, em casa, em busca de uma vitória diante do Sport para poder voltar a sonhar com a classificação à próxima f ase da competição. Com apenas dez pontos conquistados em oito jogos, vencer os pernambucanos é obrigação do time do técnico Luís Carlos Winck. Para este jogo, o treinador terá dois desfalques. O volante Moisés está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e fica de fora. Com isso, o meia Neto finalmente estreará no time titular. Além disso, Winck fará uma alteração tática, improvisando mais uma ve z o meia Joílson na lateral direita em lugar de Bruno Leite, expulso na goleada de 5 a 0 para o Palmeiras. A dúvida do técnico é para decidir quem assumirá a vaga deixada por Joílson no meio. Renato e Paulinho estão na briga, mas o treinador promete mistério. No Sport o técnico Hélio dos Anjos quer aproveitar o bom momento do time para obter a quinta vitória na Série B. Com 15 pontos e invicto há cinco jogos (três vitórias e dois empates), o time pernambucano tem alguns problemas. Sem poder contar com o goleiro Bosco, o lateral-esquerdo Juninho Goiano e o volante Fernando César, todos machucados, o treinador confirmou as entradas de Maizena, Ademar e Marcão, respectivamente. Outros quatro jogos completam a rodada da Série B neste sábado, às 16 horas. Em Fortaleza, o Ceará, que vem crescendo de produção na competição, recebe o combalido Gama, que espera viver dias melhores com a chegada do técnico Roberval Davino. No norte do país o Remo recebe o América-RN no estádio Baenão, em Belém, buscando os três pontos para se manter entre os oito primeiros. Os potiguares, após uma semana de muitas conversas com o técnico Ademir Fonseca, prometem estragar a festa dos paraen ses. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Caxias quer aproveitar o fato do São Raimundo não conseguir pontos fora de Manaus para vencer e deixar as últimas posições. Fechando a rodada, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o América-MG, que dispensou cinco jogadores ao longo da semana, recebe o CRB. Os dois times não vêm bem na competição e a vitória é fundamental.