Mogi busca mais 3 pontos para se salvar Para se livrar do rebaixamento para a Série C do Brasileiro em 2004, o Mogi Mirim acredita que precisa somar mais três pontos. E quer conseguir isso já no domingo, quando joga fora de casa, contra a Anapolina. O clima ficou pesado no clube após a goleada sofrida em casa diante do Botafogo, por 4 a 1, na última rodada da Série B. Tanto que, o time deve sofrer duas mudanças. Na defesa, Paulinho e Marcelo Xavier brigam pela vaga de Joel, enquanto que no meio-de-campo, Leandro e Gaúcho disputam a vaga deixada por Renato. O zagueiro Chicão e o meia Batista, após cumprirem suspensão, estão de volta. O Mogi ocupa apenas a 20ª posição, com 21 pontos ganhos.