Mogi cede empate e vence nos pênaltis O Mogi Mirim mais uma vez deixou a vitória escapar e perdeu a oportunidade de obter a sua primeira vitória dentro de casa no Paulistão. O Mogi perdeu muitas oportunidades e apenas empatou em 1 a 1 com o União Barbarense. Nos pênaltis, o Mogi foi mais competente e venceu por 6 a 5. Jogando em casa, o Mogi pressionou o União Barbarense desde o início do jogo. O time de Santa Bárbara D´Oeste não vinha bem na partida. O Mogi só não abriu o placar antes, devido as boas defesas do goleiro Zetti. O goleiro só não conseguiu evitar o gol aos 40 minutos. Ênio cobrou escanteio da esquerda, a bola atravessou a área, e chegou até Jó, que subiu sozinho para marcar de cabeça. Na etapa final, o Mogi chegou a fazer seu segundo gol, mas o gol foi anulado, por impedimento. Em um de seus raros bons momentos na partida, o Barbarense chegou ao empate aos 26 minutos. Paulo Santos tabelou com Mauro, e deixou Johnson sozinho para marcar. O Mogi ainda tentou fazer o gol da vitória, mas o goleiro Zetti, em tarde inspirada, levou a partida para os pênaltis. Nos pênaltis, Paulo Santos e Válder perderam e o Mogi saiu com o ponto extra. O União Barbarense chegou a quatro jogos sem vitória.