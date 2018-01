Mogi cede empate mas leva ponto extra Depois de estar ganhando por 2 a 0, o Mogi Mirim deixou escapar a vitória no tempo normal, ao empatar em 2 a 2 com a Internacional, na rodada deste domingo do Campeonato Paulista. Apesar disso, a equipe da casa derrotou o time de Limeira nos pênaltis, por 3 a 2, e garantiu o ponto extra. Com o resultado, o Mogi Mirim chegou aos 8 pontos ganhos. Já a Inter de Limeira continua na lanterna do Paulistão, com apenas 2 pontos, e seu treinador, Sérgio Ramirez, está seriamente ameaçado no cargo. Debaixo de um forte calor, o Mogi Mirim dominou o primeiro tempo e mereceu a vantagem de 2 a 0. O primeiro gol da equipe da casa foi marcado aos 14 minutos, com Ênio. O segundo saiu nos acréscimos, aos 46, com Sandro Gaúcho. No segundo tempo, a Inter aproveitou o recuo do Mogi e foi ao ataque. Aos 29 minutos, Alex Rossi diminuiu. O empate da equipe de Limeira saiu aos 47, novamente com Alex Rossi. Nas cobranças dos pênaltis, Sandro Gaúcho, Richardson e Everaldo fizeram para o Mogi Mirim, enquanto que Alex e Edmílson converteram para a Inter. Junior desperdiçou o pênalti decisivo.