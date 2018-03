Mogi começa a desmanchar o time Depois do rebaixamento para a Série A-2 do Campeonato Paulista, a diretoria do Mogi Mirim começa agora a desmanchar o elenco. Hoje o Mogi fechou o empréstimo do goleiro Mauro para o Santa Cruz até o final do ano. O goleiro foi um dos que poucos que se salvaram na campanha do Paulistão. Antes de Mauro, o atacante Sandro Gaúcho já tinha deixado o clube. Ele foi para o Santo André e estreou no último domingo fazendo dois gols na vitória sobre o Comercial, por 5 a 3, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. Outros jogadores devem trocar de ares. A diretoria espera o convite da CBF para ver se vai participar do Campeonato Brasileiro. O time quer se organizar para no próximo ano voltar para a Série A-1, repetindo o feito de 1995. O Mogi ganhou destaque em 1992, como carrossel caipira. Sob o comando do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, o time revelou, entre outros, os meias Rivaldo e Válber.