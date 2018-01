Mogi confirma boa fase e vence outra O Mogi Mirim confirmou a boa fase e neste sábado, jogando em casa, derrotou o Ituano por 3 a 1. Com a vitória, a segunda consecutiva, o Mogi subiu para a terceira posição do Campeonato Paulista da Série A-1, com 12 pontos ganhos. O Ituano permanece com nove, mas cai para a nona colocação. O Mogi começou impondo um ritmo forte. Logo aos cinco minutos, conseguiu abrir o placar. O meia Marcelo Rosa bateu falta com categoria e marcou um belo gol: 1 a 0. A desvantagem no placar fez com que os visitantes partissem para cima do adversário. Com isso, os espaços começaram aparecer para os donos da casa. Aos 25 minutos, o atacante Mendes recebeu na entrada da área e tocou na saída do goleiro André Luís para marcar o segundo do Mogi. O Ituano voltou para o segundo tempo com maior volume de jogo. Aos sete minutos diminuiu o placar. O meia Ricardo Lopes cobrou falta com perfeição da entrada na área, a bola entrou no canto esquerdo do goleiro João Gabriel. Depois disso, o time de Itu foi para o ataque. Mas aos 34 minutos, o meia Pierre foi expulso e prejudicou a reação. O Mogi se aproveitou da vantagem numérica e retomou o domínio da partida. Aos 47 minutos, Anderson fez o terceiro gol ao aproveitar rebote do goleiro André Luís e consolidar a vitória. O Mogi Mirim volta a jogar na somente na outra quarta-feira, dia 16, contra o Palmeiras na capital. O Ituano recebe a Portuguesa de Desportos, na quarta-feira de cinzas.