Mogi contrata 3 e dispensa outros 3 A derrota para o Joinville, por 2 a 1, na última rodada da Série B do Brasileiro, fez com que a diretoria do Mogi Mirim se movimentasse em busca de contratações. Três novos jogadores já foram apresentados e podem reforçar o time na próxima partida, contra o Remo-PA, na sexta-feira. O zagueiro Paulo César, ex-Caldense-MG, o meia Everton, ex-Treze de Campina Grande-PB, e o atacante Gustavinho, ex-Ipatinga-MG, chegaram ao estádio Wilson Fernandes de Barros com indicação do técnico Ademir Fonseca, que já trabalhou com o três jogadores . Além da contratação, os laterais Vanin e Júlio César e o atacante Douglas foram dispensados pelo clube. Já o atacante Gilson Batata alegou problemas particulares e pediu licença, por tempo indeterminado. Segundo Ademir Fonseca, algumas modificações precisavam acontecer. "Estamos vivendo uma fase ruim e com as contratações o time ganha ânimo. Vamos analisar as condições físicas dos que estão chegando e se a documentação estiver pronta, vamos utilizar todos no jogo contra o Remo", afirmou o técnico. Em cinco partidas, o Mogi Mirim empatou uma e perdeu quatro. Com apenas um ponto, o time está apenas à frente do Santo André, que teve 12 pontos retirados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Seis times serão rebaixados à Série C em 2005.