Mogi contrata mais 2 para o Paulista O Mogi Mirim anunciou as contratações de mais dois jogadores para o Campeonato Paulista de 2005. Um deles é o lateral direito João Paulo, que já atuou pelo Botafogo, de Ribeirão Preto e também no Atlético de Sorocaba. Além dele chegou o centroavante Fábio Costa que nesta temporada atuou pelo Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série B. "São jogadores experientes e que com certeza ajudarão o Mogi Mirim a realizar uma boa campanha no Paulistão", informou o presidente Wilson de Barros. O dirigente disse ainda que o ciclo de contratações não está encerrado. "Estamos vendo mais alguns nomes e na próxima semana poderemos anunciar", revelou Barros. Em reunião realizada nesta semana entre a diretoria de futebol e a comissão técnica, ficou definido que os jogadores não serão liberados para as festas de fim de ano e os treinos prosseguem durante esta semana. "Tem muita gente fora do peso", reclamou o presidente ao explicar a decisão de não dar folga ao elenco. O Mogi busca se recuperar da temporada negativa, onde foi um dos últimos colocados no Paulistão e rebaixado para a Série C do Brasileiro.