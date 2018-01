Mogi contrata mais dois para o Paulistão O Mogi Mirim continua se reforçando para montar o time que disputará o Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube anunciou a contratação do goleiro Edervan, ex-Guarani e que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Náutico. Ele vem para substituir Marcelo Galvão, que defenderá o União São João. Além de Edervan, o meia Vandinho também está de chegada ao Mogi. O ex-atleta do União Bandeirante-PR foi contratado por indicação do técnico Jorge Raulli. Com isso, o time paulista já conta com 25 jogadores no elenco. A previsão é de que mais dois ou três ainda sejam contratados. Um zagueiro, um lateral-esquerdo e um meia seriam as prioridades.