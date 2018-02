Mogi contrata mais um atacante Um dia depois de anunciar o centroavante Sandro Oliveira, campeão goiano pelo Crac-GO, de Catalão, o Mogi Mirim acertou a contratação de um novo atacante para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Osni, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Ituano. O atacante ganhou notoriedade no futebol do interior quando foi artilheiro da Copa Estado de São Paulo em 2003 com 17 gols, defendendo o Comercial, de Ribeirão Preto. Em 2004 foi contratado pelo Ituano, mas, com poucas chances, não foi bem. Será a primeira vez que disputa uma competição de nível nacional. Nos próximos dias a diretoria pode anunciar ainda o terceiro atacante em menos de uma semana. As negociações com Marcelo Cruz, atualmente no Atlético Goianiense, já foram feitas. O jogador tenta a liberação do clube goiano por meio de uma liminar na Justiça do Trabalho. Mesmo tendo conseguido duas vitórias consecutivas na competição, contra Joinville e Bahia, o time paulista ainda não deixou a zona de rebaixamento. O time é o 19º colocado, com oito pontos ganhos em 24 disputados. O próximo compromisso do Mogi está marcado para sexta-feira, no Recife, contra o Sport.