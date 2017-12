Mogi contrata o lateral-direito Vítor O lateral-direito Vítor, ex-São Paulo, começou nesta quarta-feira a treinar como jogador do Mogi Mirim. Depois de vários dias trabalhando no clube, o jogador foi anunciado na terça-feira como reforço para o Campeonato Paulista. Assim, já fica a disposição do técnico Val de Mello para o jogo em casa contra o Oeste, domingo. Vítor, de 31 anos, atingiu o auge da carreira no início dos anos 90, quando foi bicampeão mundial com o São Paulo, em 1992 e 1993. Apesar de não ser considerado um jogador de boa técnica, ele é um dos maiores vencedores da Taça Libertadores. Foram quatro títulos na competição: 92 e 92 com o time do Morumbi, em 1997 com o Cruzeiro e 1998 com o Vasco da Gama. Após o título com o time carioca, o lateral caiu no ostracismo e chegou a atuar até pelo Osasco, clube da terceira divisão paulista. Além de Vítor, a diretoria do Mogi promete mais dois reforços: um zagueiro, que viria do futebol goiano, e um atacante que está atuando no Paraná. Os nomes não foram revelados. O time ocupa a oitava colocação do Grupo 2 do Paulistão, com quatro pontos.