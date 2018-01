Mogi das Cruzes goleia pela Segunda Divisão do Paulista Quatro jogos deram seqüência à terceira rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão neste sábado. O destaque da rodada foi a vitória do Mogi das Cruzes, que goleou o União Suzano por 5 a 0, em casa. Com o resultado, o time mandante assumiu o segundo lugar do Grupo 6, com seis pontos, enquanto os visitantes seguem em último sem nenhum ponto. O líder do grupo é o Osasco, que venceu o Joseense por 4 a 3, em São José dos Campos, e manteve o 100% de aproveitamento. Os visitantes estão em primeiro com nove pontos, já os donos da casa estão em quinto com três. Outro que venceu seus três jogos até agora é o Radium. O time de Mococa venceu o Boa Vista por 2 a 1, fora de casa, e segue na liderança do Grupo 3, com nove pontos. O São Vicente também se deu bem fora ao bater o Guarujá por 1 a 0, pelo Grupo 6. Por conta das fortes chuvas que caíram no interior de São Paulo, o jogo entre Presidente Prudente e Ranchariense foi adiado.