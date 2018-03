Mogi decide manter Luís Carlos Winck Apesar do Mogi Mirim não vencer há seis jogos na Série B do Brasileiro e de ter a pior defesa do campeonato (26 gols em 12 jogos), a diretoria do clube decidiu manter o técnico Luís Carlos Winck no cargo. "A fase é que está ruim, fazer o quê? Não adianta ficar mudando sempre. Isso pode prejudicar ainda mais", justificou o presidente Wilson Fernandes de Barros. Enquanto isso, a diretoria continua atrás de reforços. Segundo o diretor Henrique Stort, além do volante Márcio, que já está negociando com o clube, há chance de chegar mais um zagueiro.