Mogi definido para enfrentar Anapolina Sem mistérios, o técnico Jorge Raulli já definiu o time do Mogi Mirim que enfrenta a Anapolina no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O zagueiro Chicão e o meia Batista, que cumpriram suspensão na última rodada, estão confirmados para o jogo no interior de Goiás. Por outro lado, o treinador terá dois desfalques. O zagueiro Joel e o meio-campista Renato, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo-RJ, ficam de fora. O técnico Jorge Raulli confirmou a entrada do lateral-esquerdo Marcelo Xavier, que vai jogar improvisado na defesa. No lugar de Renato entra o volante Fábio Valle, que atuou apenas na partida contra o Londrina. O time que vai a campo no domingo terá Marcelo Galvão; Passos, Chicão, Marcelo Xavier e Alessandro; Fábio Valle, Batista, Goiano e Joílson; Sandro Silva e Cléber. O Mogi, que tem 21 pontos, está na vigésima posição no Campeonato Brasileiro da Série B.