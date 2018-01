Mogi deixa escapar liderança isolada O Mogi Mirim perdeu a chance de ocupar a liderança isolada do Campeonato Paulista, mesmo que provisoriamente. Nesta quarta-feira noite, empatou por 2 a 2 com o União São João, em Araras, no Estádio Hermínio Ometto. O resultado deixou o Mogi com os mesmos 22 pontos do líder São Paulo, mas com um jogo a mais e saldo de gols menor - 13 a 7. O time ararense, com 12 pontos, ocupa o oitavo lugar. A partida começou em ritmo lento. Abusando dos passes errados, União e Mogi pouco chegavam ao gol. O time da casa era mais objetivo e aos 15 minutos, Juliano tabelou com Ricardo Xavier e chutou da entrada da área, mas para fora. Logo, a morosidade deu lugar à violência e os lances de emoção ficaram mais raros. Aos 19 minutos, em cobrança de falta, Marcelo Miguel teve a chance de colocar o time de Mogi na frente, mas o goleiro Gilson mandou a bola para escanteio. Nos instantes finais do primeiro tempo, o time ararense ainda conseguiu ameaçar aos 42 minutos. Juliano cobrou falta perto da área, mas João Gabriel fez boa defesa. No contra-ataque, Tiago Mattos foi até a linha de fundo e cruzou para Fábio Costa. De cabeça, Maurício Copertino quase marcou contra para o Mogi, mas a bola foi para fora. Os gols estavam reservados para o segundo tempo. Contundido, o atacante Fábio Costa teve que deixar o jogo no intervalo para dar lugar a Gabriel. E o reserva, em seu primeiro lance, recebeu cruzamento de Jean e após falha de Copertino, ficou livre na área para marcar. O Mogi ainda comemorava quando o União chegou ao empate. Júnior foi até a linha de fundo para Alexsandro, que ajeitou de cabeça para outra cabeçada, de Paulinho Kobayahi para o gol. Aos 12 minutos, Alexsandro usou novamente a cabeça, desta vez, para marcar seu próprio gol após cruzamento de Juliano. Mas a alegria da torcida só durou até a saída de bola, quando Jean cruzou de forma precisa para mais um gol de cabeça, desta vez de Mendes. Mesmo jogando fora de casa, o Mogi estava disposto a ganhar e o técnico José Carlos Serrão reforçou o ataque com a entrada de Anderson no lugar de Marcelo Miguel. E com o ataque agressivo, o Sapão quase marcou aos 26, no chute de Gabriel, que obrigou o goleiro Gilson a fazer nova defesa. Cinco minutos mais tarde, Ricardo Xavier e Jean Carlo tabelaram e a bola sobrou para Jean Carlo chutar forte, João Gabriel salvou o Sapão e manteve o placar até o fim do jogo. Na próxima rodada, o União São João volta a campo no sábado, diante da Portuguesa, em Araras. Já no domingo, o Mogi Mirim joga fora de casa contra o Marília.