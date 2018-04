Mogi derrota XV de Piracicaba e fica na vice-liderança

Em confronto movimentado e muito bem jogado, o Mogi Mirim conseguiu assumir a vice-liderança do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, no encerramento da terceira rodada, o Mogi venceu o XV de Piracicaba por 4 a 2, no Estádio Vail Gomes, em Mogi Mirim.

Com o resultado, o time chegou aos sete pontos e ultrapassou a então líder Ponte Preta, que caiu para terceiro, no saldo de gols: 5 a 3. O Santos ainda lidera. O XV de Piracicaba, por outro lado, conheceu sua primeira derrota. O time piracicabano caiu para a 13ª posição, com quatro pontos.

O XV não esperou nada e começou a partida indo para cima do adversário. Logo aos seis minutos, o time conseguiu abrir o placar. Paulinho avançou com liberdade e bateu forte, de fora da área, no ângulo do goleiro Daniel, que estava um pouco adiantado no lance. Os visitantes ainda tiveram a chance de ampliar, mas o camisa 1 do Mogi se recuperou e fez grande defesa após chute de Danilo Sacramento na entrada da área.

A partir dos 15 minutos, o Mogi Mirim começou aproveitar os espaços deixados pelo lado esquerdo da defesa do adversário, nas costas de Janilson. Pelo setor, Carlos Alberto acertou o travessão de Bruno Fuso. Aos 19 minutos, entretanto, Roni aproveitou a oportunidade quanto teve. O meia-atacante aproveitou passe em profundidade, driblou o goleiro do XV e rolou para o gol vazio.

Dez minutos depois, novamente Roni aproveitou cruzamento vindo do lado direito e desviou de carrinho, na saída de Bruno Fuso para virar o marcador. Antes do intervalo, as coisas ficaram mais difíceis para os visitantes, pois o zagueiro Pedro Paulo recebeu cartão vermelho após falta dura sobre o atacante Henrique, na entrada da área.

A volta dos vestiários foi quente. Mesmo com um jogador a menos, o XV foi para cima em busca do empate. Aos cinco minutos, Diguinho tentou de fora da área, mas parou no goleiro Daniel, que fez grande defesa. No lance seguinte, Luiz Eduardo conseguiu deixar tudo igual. O zagueiro apareceu no segundo pau para desviar cobrança de falta de Paulinho.

Mesmo com o empate, a partida seguiu com um ritmo alucinante. Dessa forma, na base do abafa e da correria, o Mogi Mirim conseguiu voltar a ficar na frente do placar. Aos 16 minutos, Piauí levantou, a bola foi desviada no primeiro pau e o zagueiro Tiago Alves empurrou de joelho para o fundo do gol.

No final, os donos da casa tiraram o pé do acelerador, mesmo assim o XV teve um jogador expulso. Aproveitando a superioridade numérica saiu o quarto gol. Wagninho recebeu na cara do goleiro Bruno Fuso, passou pelo marcador e tocou para o gol vazio, aos 47 minutos.

O Mogi Mirim volta a campo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 22 horas, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. No mesmo dia, às 19h30, o XV de Piracicaba visita o Penapolense, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

MOGI MIRIM 4 x 2 XV DE PIRACICABA

MOGI MIRIM - Daniel; Roniery, Lucas Fonseca, Tiago Alves e Piauí; Magal, Val (Aloísio), Carlos Alberto (Guto) e Vagner; Roni (Wagninho) e Henrique. Técnico: Dado Cavalcanti.

XV DE PIRACICABA - Bruno Fuso; Vinicius Bovi (Diego Silva), Pedro Paulo, Luiz Eduardo e Janílson; Adilson Goiano, Jairo, Diguinho (Anderson Lessa) e Danilo Sacramento; Paulinho e Marcelo Régis (Glauber). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Paulinho, aos 6, e Roni, aos 19 e aos 25 minutos do primeiro tempo. Luiz Eduardo, aos 7, Tiago Alves, aos 16, e Wagninho aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vinicius Bovi, Marcelo Régis, Danilo Sacramento.

CARTÕES VERMELHOS - Pedro Paulo e Vinicius Bovi.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP).