Mogi deve ter ataque experiente no sábado Para enfrentar o Palmeiras no próximo sábado, em São Paulo, o técnico do Mogi Mirim, Luís Carlos Winck, deverá escalar uma dupla de ataque bem experiente. Sem poder contar com Dênis, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da Série B (6 gols), que está suspenso, o treinador deve aproveitar Cléber e Paulo Nunes. Paulo Nunes, ex-jogador do Palmeiras, está atuando mais recuado, no meio-de-campo, mas Luís Carlos Winck já acenou com a possibilidade de escalá-lo no ataque. As outras opções do treinador seriam Sandro Silva, que ainda não fez uma boa partida com a camisa do Mogi, além dos jovens Leandro Rodrigues, Fabrício e Marcinho. A boa notícia para o técnico Luís Carlos Winck é a volta do zagueiro Joel, que cumpriu suspensão contra o Ceará. A definição do time que enfrenta o Palmeiras só acontece na próxima quinta-feira, quando será realizado o último treinamento coletivo da semana.