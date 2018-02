Mogi e Fortaleza empatam por 2 a 2 O Mogi Mirim perdeu uma boa oportunidade de deixar a zona de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O time recebeu o Fortaleza-CE no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi Mirim, e empatou por 2 a 2. Faltando dez minutos para o fim, o meia Vandinho desperdiçou um pênalti que poderia valer a vitória. Com este empate o time do interior paulista chegou à quinta partida consecutiva sem derrota dentro da competição. No entanto, continua mal posicionado na tabela. É o 21º com 10 pontos. O Fortaleza ficou com a terceira colocação, com 20 pontos. O jogo começou quente e logo aos cinco minutos os visitantes abriram o placar. Zada aproveitou um rebote do goleiro Edervan e empurrou para as redes. Mas os donos da casa não perderam tempo e reagiram. Aos 15 minutos o meia Éverton recolocou a igualdade no placar em uma cobrança de falta. O jogo seguiu equilibrado, mas no segundo tempo as emoções voltaram. Depois de muito tentar, o Mogi Mirim empatou. O pequenino Gustavinho aproveitou cruzamento e fez de cabeça. Mas o time cearense ainda estava no jogo e mais uma vez empatou a partida. Fernandão aproveitou cobrança de falta e cabeceou no ângulo. O Mogi teve a chance de sair com a vitória aos 36 minutos, quando Marcinho foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança Vandinho acertou o alvo, mas o goleiro Bosco evitou o gol. Pela próxima rodada do Brasileiro os dois times fazem clássicos regionais. O Fortaleza recebe o Ceará na capital do Estado, na próxima sexta-feira. Já o Mogi Mirim vai à Marília enfrentar o time da casa, no sábado.