Mogi e Guarani empatam por 1 a 1 Em um jogo de poucas emoções, Guarani e Mogi Mirim empataram por 1 a 1 neste domingo à tarde, em Mogi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Gian para o time da casa e de Albertinho para a equipe de Campinas, esse foi o segundo empate dos dois clubes na competição. O próximo jogo do Guarani será na quarta-feira, diante do Paulista, em Campinas, às 20h30, quando acontecerá a estréia do atacante Viola. No mesmo dia e horário, o Mogi Mirim joga fora de casa contra o Santos. Reforçado, mas ainda sem o atacante Viola, o Guarani entrou em campo decidido a conquistar a primeira vitória. E chegou ao gol ainda na etapa inicial. Aos 43 minutos, Ludemar driblou o goleiro e chutou. A bola bateu na trave e Albertinho aproveitou o rebote para fazer 1 a 0. Na segunda etapa, o Mogi voltou para buscar o empate. Aos 6 minutos, o zagueiro Gian, após receber cruzamento de Gílson Batata, acertou a cabeçada e marcou o gol. O técnico Barbieri tentou mexer no time do Guarani, ao colocar Patrick e Evandro Roncatto nos lugares de Émerson e Albertinho, respectivamente. Nada mudou. O Mogi continuou melhor campo, mas sem conseguir chegar ao gol.