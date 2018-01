Mogi e Ituano jogam de olho no rebolo Já se preparando para o "torneio da morte", Mogi Mirim e Ituano entram em campo apenas para cumprir tabela, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Wilson de Barros, em Mogi Mirim. O curioso é que os times vivem momentos positivos. O Mogi aproveita clima de total euforia causado pela chegada do atacante Paulo Nunes e a vinda de três novos reforços deram ânimo novo à luta contra o rebaixamento no Paulistão. O Ituano também está num bom momento, vindo de duas vitórias. Uma contra o Rio Branco, por 3 a 2, pelo Paulistão. Outra sobre o Coritiba, por 2 a 0, pela Copa do Brasil. Para este jogo, o técnico do Mogi, Luís Carlos Winck, não poderá contar com o zagueiro Joel e com o meia Zé Luís, suspensos. Outro que também está fora é o atacante Douglas, contundido. O treinador não revelou os substitutos, mas Paulinho Clayton e Dênis são os mais cotados. O Mogi só tem um ponto, segurando a lanterna do Grupo 1. No Ituano a ordem é terminar a primeira fase com a cabeça erguida e seguir bem para a disputa do rebolo. Com sete pontos, o atual campeão paulista é apenas o quinto colocado do Grupo 1. O técnico Ruy Scarpino não poderá contar apenas com o volante Pierre, que está com uma lesão no ligamento do joelho direito e terá que ficar algum tempo longe dos gramados.