Mogi e Paulista buscam reabilitação As últimas duas rodadas não foram nada boas para o Mogi Mirim, servindo para baixar um pouco a onda do time sensação do Campeonato Paulista. Foram dois tropeços: 3 a 0 para o América e 4 a 1 para o Rio Branco, ambos fora de casa. Buscando apagar a má impressão, o time recebe nesta quarta-feira, pela 14.ª rodada, o Paulista, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, a partir das 20h30. Estes maus resultados custaram a vice-liderança do time, que agora caiu para a quarta colocação, somando 25 pontos. O Paulista também tropeçou na última rodada, perdeu para o União Barbarense por 2 a 1, o que custou o tabu de oito meses sem derrota no Estádio Jaime Cintra. O time é o nono colocado do Paulistão, somando 18 pontos. No Mogi, o técnico José Carlos Serrão não poderá contar com o goleiro João Gabriel, que cumpre suspensão por ter tomado cartão vermelho. No seu lugar, entra Fabiano. Outra alteração do treinador foi a entrada de Diguinho, que ficou no banco contra o Rio Branco, no lugar de Mantena, por opção tática. O técnico Vágner Mancini terá problemas para escalar o Paulista. Três jogadores estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro Anderson, o lateral-esquerdo Julinho e o meia Márcio Mossoró. No lugar de Anderson, Dema deve jogar ao lado de Thiago Matias. Na lateral, Fábio Vidal é a única opção e no meio o mais cotado é entrada do volante Fábio Gomes. Além disso, o atacante Léo, que saiu ainda na primeira etapa contra do último jogo, contundido, ainda é dúvida. Se não jogar, Abraão entra.