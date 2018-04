Mogi e Ponte Preta empatam no duelo dos melhores do interior

O duelo entre as duas melhores equipes do Interior no Campeonato Paulista terminou igual, na noite deste sábado, pela oitava rodada. Após ver a Ponte Preta controlar o primeiro tempo, o Mogi Mirim dominou a segunda etapa e arrancou o empate, 2 a 2, após sair perdendo por 2 a 0, no Estádio Romildo Ferreira, em Mogi.

Com isso, os donos da casa mantêm uma invencibilidade de um ano no local. A última derrota do Mogi em casa aconteceu no dia 6 de março de 2014, quando foi goleado pelo Santos, por 5 a 2, pela 12.ª rodada do Paulista. Desde então, foram 15 jogos com nove vitórias e seis empates.

Os dois times fazem campanhas praticamente idênticas no Paulista, até agora. Ambos têm 15 pontos e ocupam a vice-liderança de seus grupos. O Mogi no Grupo A e a Ponte no Grupo B. Os campineiros levam vantagem apenas no saldo de gols: 5 a 2.

A partida teve dois tempos completamente distintos. No primeiro, a Ponte foi compacta na defesa e cirúrgica nos contra-ataques. Tanto que marcou dois gols em jogadas de velocidade. Aos 12 minutos, o lateral-esquerdo Rodrigo Biro escapou pela direita e deu passe preciso para o atacante Biro Biro. Ele só tocou por baixo das pernas do goleiro Daniel. O segundo gol aconteceu aos 26 da etapa inicial. Biro Biro avançou pelo lado direito, cruzou na área e o volante Bruno Silva finalizou duas vezes para marcar. Chutou de primeira e depois pegou o rebote de Daniel.

Na segunda etapa, o Mogi Mirim empurrou o time de Campinas para o campo de defesa, com grande pressão. Após criar inúmeras chances de gol, os donos da casa conseguiram diminuir aos 18 minutos. Após triangulação com o lateral Leonardo e Edson Ratinho, o atacante Thomas Anderson arriscou de fora da área e mandou no canto esquerdo do goleiro João Carlos.

O empate saiu apenas aos 40 minutos, em um belo chute de fora da área do lateral Leonardo, no ângulo esquerdo do goleiro estreante João Carlos.

Na próxima quarta-feira, às 19h30, o Mogi Mirim volta a campo para enfrentar o Osasco Audax, no Estádio José Liberatti, em Osasco. Enquanto isso, a Ponte Preta joga contra o Ituano, na quinta-feira, às 21 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM 2 X 2 PONTE PRETA

MOGI MIRIM - Daniel; Valdir, Fábio Sanches, Wagner e Leonardo; Magal, Val (Thomas Anderson), Hygor (Élvis) e Edson Ratinho; Vitinho e Magrão (Rivaldo Júnior). Técnico: Claudinho Batista.

PONTE PRETA - João Carlos; Rodinei, Pablo, Tiago Alves e Rodrigo Biro; Josimar (Dedé), Fernando Bob, Bruno Silva e Roni (Thomás); Biro Biro (Fagner) e Wellington Tanque. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Biro Biro, aos 12, e Bruno Silva, aos 26 minutos do primeiro tempo; Thomas Anderson, aos 18, e Leonardo, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Philippe Lombard.

CARTÕES AMARELOS - André Luís, Magal, Fábio Sanches, Wagner e Vitinho (Mogi Mirim); Bruno Silva, Rodrigo Biro, Roni (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).