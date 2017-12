Mogi e Sorocaba vencem na Série C Mogi Mirim e Atlético Sorocaba foram os destaques deste domingo entre os paulistas no Campeonato Brasileiro da Série C. Ambos venceram e continuam firmes na luta pela classificação para a segunda fase. Em casa, o Movi fez 2 a 0 na Portuguesa Santista, com gols de Eduardo, aos 40, e Leandro, aos 46 minutos, ambos do segundo tempo. Assim, assumiu a liderança do Grupo 10, com seis pontos, ao lado do Madureira-RJ, que perdeu para o Atlético Sorocaba por 3 a 0, em Sorocaba. Os gols foram anotados por Lino, Araújo e Vinícius. O time sorocabano está em terceiro, com cinco pontos, enquanto que a equipe santista é a lanterna, com três. No Grupo 13, Rio Branco e América empataram por 3 a 3 em Americana. Júlio César, contra, e Bruno (2) marcaram para o time da casa, enquanto Júlio César, Alex e Guin marcaram para o visitante. Os dois times dividem a lanterna, com cinco pontos, mas apenas um ponto atrás de União São João e Ituiutaba, que jogaram no sábado, em Araras, e o União venceu por 4 a 0.