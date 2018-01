Mogi e Sport empatam sem gols Numa noite fria, menos de 700 torcedores viram o empate sem gols entre Mogi Mirim e Sport Recife, neste sábado, no estádio Wilson Fernandes de Barros, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado deixou o time pau lista com 11 pontos ainda na 18ª posição, enquanto o Sport, com 16 pontos, subiu uma posição e, agora, é quarto colocado. Mas o time pernambucano desperdiçou uma excelente chance de somar três pontos e se igualar com o líder Náutico, que tem 18 pontos. É que desde os 5 minutos do segundo tempo, o Mogi atuou com um jogador a menos devido a expulsão do zagueiro Diego. O time paulista tratou de se defender diante de um adversário incapaz de criar jogadas de gol. "Nosso time não jogou nada no primeiro tempo e não melhorou no segundo tempo", lamentou o técnico Hélio dos Anjos no final da partida. Classificação