Mogi embala na Série B com gols de Dênis Com 10 pontos em 5 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, o Mogi Mirim está crescendo na competição. A boa vitória sobre o líder Marília, por 3 a 2, deu mais ânimo ao elenco e, principalmente, ao atacante Dênis, maior destaque do time após seis rodadas. Artilheiro da competição, com seis gols marcados, o alagoano Dênis Marques do Nascimento vive o melhor momento de sua carreira. "O time do Mogi Mirim é muito bom. Estamos nos entendendo muito bem e isso faz diferença dentro de campo. Acredito que possamos ir longe na competição", disse o jogador de 22 anos. O Mogi só volta a campo no próximo dia 7 de junho, quando enfrenta o Ceará no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi Mirim.