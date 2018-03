Mogi empata com Santa Cruz pela Série B O Mogi Mirim conseguiu um ponto importante no Campeonato Brasileiro da Série B, ao empatar com o Santa Cruz, por 1 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio do Arruda, no Recife, na abertura da terceira rodada. O jogo foi muito equilibrado e o resultado justo. Os dois times estão com quatro pontos. Os gols saíram na etapa final. Batista abriu o placar para o Mogi aos 30 minutos, mas oito minutos depois Dimas empatou para o time da casa, que atravessa grave crise financeira e nesta semana dispensou vários jogadores por medida de economia. O curioso é que o Santa Cruz teve a chance de sair na frente aos 27 minutos, quando Willians cobrou pênalti e o goleiro Marcelo Galvão praticou a defesa. Outros jogos - Outros dois jogos abriram a terceira rodada. Em Goiânia, num jogo muito ruim tecnicamente, o Vila Nova-GO venceu o Londrina-PR, por 1 a 0, no Estádio Serra Dourada. O gol da vitória foi marcado pelo meia Jean Carlo, ex-Palmeiras, cobrando pênalti aos 22 minutos do segundo tempo. O time goiano chegou aos seis pontos, enquanto o time do Paraná permaneceu com três pontos. Em Caxias do Sul, com muito frio, o Caxias venceu o América-MG, por 2 a 1. O lateral Possato abriu o placar para o time da casa aos 13 minutos do primeiro tempo. O gol de empate foi marcado pelo veterano Ailton logo no primeiro minuto do segundo tempo. Gil Baiano, de pênalti, aos nove minutos da etapa final deu números finais ao jogo. O Caxias, que tinha empatado os dois primeiros jogos, venceu pela primeira vez e atingiu cinco pontos. O América continuou com quatro. Ficha Técnica: Santa Cruz-PE: João Carlos; Adriano, João Lima, Bebeto e Cléber; Batata (Roni), Williams, Carlos Alberto (Eriberto) e Otacílio (Válber); Dimas e Roberto Santos. Técnico: Péricles Chamusca. Mogi Mirim-SP: Marcelo Galvão; Joílson (Bruno Leite), Chicão, Joel e Alessandro; Moisés, Batista, Goiano e Leandro Rodrigues; Renato (Neto) e Dênis. Técnico: Luis Carlos Winck. Gols: Batista aos 30 e Dimas aos 38 minutos do segundo tempo. Árbitro: Antônio Cipriano de Almeida (RN). Cartão amarelo: Williams, João Lima, Moisés, Joel e Joílson. Local: Estádio do Arruda (Recife/PE).