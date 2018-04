Mogi empata e cai para a Série C O Mogi Mirim confirmou seu rebaixamento para a Série C do Brasileiro neste domingo à tarde. Jogando em Anápolis, pela 21ª rodada da Série B, o time paulista jogou bem mas ficou só no empate com a Anapolina, por 2 a 2, no estádio Jonas Duarte. O resultado não foi bom para nenhum dos dois times. O Mogi ficou com 17 pontos, na penúltima colocação e, ainda faltando duas rodadas para o final da fase de classificação, não tem mais o que fazer para escapar o descenso. Já a Anapolina, apesar de ficar fora da zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 24 pontos, ainda está ameaçada. Podendo pensar apenas na vitória para se manter na Série B, o Mogi começou no ataque. A estratégia de certo e, aos 26 minutos do primeiro tempo, o lateral Daniel Cruz abriu o placar. Ele fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado, no ângulo, sem chances para o goleiro Ernandes. No segundo tempo, o Mogi caiu de produção e os donos da casa se aproveitaram. Aos 10 minutos, o lateral-esquerdo Róbson Goiano empatou a partida. Depois, aos 18, a Anapolina marcou mais um, com Túlio. No desespero, o Mogi foi ao ataque. Luizinho, em jogada individual, ainda conseguiu o empate, aos 25 minutos, mas foi insuficiente para evitar o rebaixamento.