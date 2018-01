Mogi empata e perde ponto extra O Mogi Mirim empatou em 1 a 1 com o Botafogo neste domingo em casa e acabou sendo derrotado na disputa do ponto extra nos pênaltis por 2 a 1. O resultado teve sabor duplamente negativo para o Mogi, que vinha de vitória e sonhava com a briga para a classificação para a próxima fase da competição. O Botafogo agora soma 20 pontos, mantendo as esperanças de chegar às semifinais. O Mogi, com 15 pontos, ainda continua na perigosa zona de rebaixamento. Jogando nos contra-ataques, o Botafogo só esperou a chance certa para marcar. E ela aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo, com Leandro. Ele recebeu a bola na entrada da área e chutou forte, no ângulo, sem chances para o goleiro Mauro. Sem muita objetividade, o Mogi tentava empatar. Só conseguiu fazer isso no segundo tempo, ao 24 minutos, com Jó aproveitando a sobra de uma disputa entre Richardson e o goleiro Maurício. Na decisão por pênaltis, Richardson e Everaldo erraram pelo Mogi. Douglas e Edgar fizeram para o Botafogo, enquanto que Juliano fez o do Mogi.