Mogi empata sem gols com América-RN Em um jogo de poucas emoções, América-RN e Mogi Mirim ficaram no empate de 0 a 0, na tarde deste domingo, no Estádio Machadão, em Natal, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o magro resultado, o time paulista, que só cumpria tabela, continua no 18º lugar, com 26 pontos. O clube potiguar, que já está fora da próxima fase, ocupa a 15ª posição, com 27. Apesar da boa movimentação de Mogi e América-RN, o jogo teve poucas oportunidades de gol. A maior chance de gol do time paulista aconteceu aos 43 minutos, quando Sandro Silva, da marca do pênalti, chutou por cima do gol. Outros jogos - Mais três jogos foram realizados neste domingo pela Série B. Em Recife, o Náutico goleou o Gama por 4 a 1 e ficou próximo da classificação. O time pernambucano assumiu o oitavo lugar, com 32 pontos, já a equipe candanga continua em penúltimo, com 18, e precisa vencer, em casa, o América-RN, na última rodada e torcer por derrota do Caxias - que enfrenta o Mogi Mirim, no interior paulista - para não cair à Série C em 2004 junto com União São João. Em Maceió, CRB e Remo empataram por 2 a 2. Com o empate, o os alagoanos, que já estão desclassificados, chegaram aos 27 pontos, no 14º lugar. Enquanto isso, o classificado Remo continua em quarto, com 36. Em Goiânia, o Vila Nova bateu o Joinville por 3 a 0, em Goiânia, eliminando todas as chances de classificação dos catarinenses, 16º, com 27 pontos. O Vila, com os três pontos, chegou aos 26, na 19ª posição, e afastou o perigo de rebaixamento.