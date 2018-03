Mogi enfrenta a crise do Santa Cruz Depois de se reabilitar com uma boa vitória sobre o Brasiliense na última rodada, o Mogi Mirim volta a campo nesta sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o desesperado Santa Cruz, que está em crise devido à falta de dinheiro, no Estádio do Arruda, em Recife. O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B que terá ainda três jogos na sexta-feira. O time pernambucano, para tentar equilibrar as finanças, dispensou vários jogadores esta semana, além de cancelar as contratações que estavam em andamento. A esperança é de viver dias melhores, como na estréia da Série B, quando venceu o União São João, de Araras, por 3 a 0. Dentre os jogadores que deixaram o clube, destaque para o goleiro Nílson, que pode até se transferir para o rival Sport. Alheio à crise do adversário, o técnico Luís Carlos Winck quer ver o Mogi Mirim atacando o Santa Cruz para buscar a primeira vitória fora de casa, uma vez que na única vez que jogou fora do estádio Wilson Fernandes de Barros acabou derrotado pelo Paulista, em Jundiaí, por 2 a 1. Para isso, Winck confirmou o mesmo time que venceu o último jogo. Os atacantes experientes Paulo Nunes e Cléber, entregues ao departamento médico, continuam fora da equipe. "Tivemos uma excelente atuação diante do Brasiliense e o time se portou muito bem, apesar dos desfalques. Manterei o time e espero que possamos superar todas as dificuldades que encontraremos no Recife", disse Winck, pela manhã antes de embarcar para Recife. Mais três jogos completam a rodada nesta sexta-feira. Além de Portuguesa x Ceará, que se enfrentam no Canindé, o Londrina, do técnico Roberto Fernandes, vai a Goiânia enfrentar o Vila Nova. A maior preocupação do treinador do clube paranaense está no conhecimento que Ivair Cenci, da equipe goiana, tem sobre seus jogadores. Em 2002, Cenci dirigiu o Londrina e conhece 60% do elenco paranaense. Em Caxias do Sul, o Caxias-RS, que empatou as duas partidas até agora na Série B, tem um desafio difícil pela frente. Mesmo jogando em casa, enfrenta o vice-líder América-MG, quatro pontos, no Estádio Centenário. "Precisamos vencer", alertou o técnico Ricardo Dubruscky, do time gaúcho.