Mogi espera chegada de reforço Tentando achar soluções para tirar o Mogi Mirim das últimas posições na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube deve anunciar a contratação de mais um reforço nos próximos dias. O volante Márcio, 28 anos e que já defendeu a equipe no Paulistão de 2001, é um dos nomes mais cotados. A possibilidade de ganhar mais um reforço para a Série B deixou o técnico Luiz Carlos Winck bastante animado. "A chegada do Márcio seria ótima, já que teríamos uma maior cobertura no setor defensivo", disse. Enquanto uns podem chegar, outro deve estar de saída. O atacante Dênis, reintegrado ao time após um fracasso nas negociações com o Olympique Del Alpes, da Suíça (o clube não pagou o que prometeu), pode ir para o futebol mexicano. Um empresário, cujo o nome não foi revelado, está disposto a intermediar o negócio. O Mogi briga contra o rebaixamento na Série B. O time ocupa a 20ª colocação, com apenas 12 pontos, e vem de empate de 1 a 1 com o lanterna União São João. Seu próximo jogo será contra Joinville, em Santa Catarina, na sexta-feira.