Mogi espera mala-preta do Gama Embora só vá cumprir tabela na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Mogi Mirim ganhou um grande incentivo para vencer o Caxias - que luta com o Gama contra o rebaixamento -, no interior paulista. O presidente do time candango, Wagner Marques, afirmou em entrevista à Capital AM, de Brasília, que mandará uma ?mala-preta" ao Mogi. ?Vamos nos preparar para fazer uma ajuda para motivá-los, até porque é um amistoso para eles. É normal dentro do futebol. Anormal se fosse para perder. Tudo que estiver ao nosso alcance vamos procurar fazer", confessa o cartola, sem revelar os valores. Apesar das declarações de Marques, a diretoria do time paulista não comentou nada sobre o assunto. O Mogi Mirim, ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos, e não tem chances de classificação e nem de rebaixamento.