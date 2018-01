Mogi estréia com sotaque gaúcho A maior novidade do Mogi Mirim para a disputa do Campeonato Paulista não entrará em campo nesta temporada. O técnico Luis Carlos Winck, de apenas 39 anos, vai comandar a equipe. Será apenas o segundo time na curta carreira do treinador. Anteriormente ele passou pelo São José-RS. O time não tem pretensões de chegar muito longe, ao contrário do que acontecia na década de 90, quando era temido pelos times grandes. O "Carrossel Caipira", idealizado por Osvaldo Alvarez em 1992, quase levou o título do Paulista e inovou os esquemas táticos no Brasil. Para esse Estadual, a diretoria manteve alguns jogadores da campanha mediana da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. O goleiro Marcelo Galvão, o lateral Joel e os meias Zé Luís e Alessandro continuam como titulares. Para o jogo contra o Palmeiras, neste domingo, no Parque Antártica, às 17h00, Winck acredita numa boa atuação do time. "Será apenas o primeiro jogo, por isso não podemos esperar muito, mas acho que vamos fazer um bom jogo", disse.