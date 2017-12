Mogi estréia técnico contra o Paulista A cidade de Jundiaí terá, neste sábado, às 16 horas, o encontro entre o melhor e o pior time paulista na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paulista, sétimo colocado com cinco pontos, recebe, no estádio Jaime Cintra, o Mogi Mirim, que tem a penas um ponto e ocupa a antepenúltima colocação na tabela. O Mogi Mirim ainda tem um agravante. O time não conseguiu vencer na competição, tendo marcado apenas um gol em três jogos. Para tentar melhorar a situação, a diretoria trocou o técnico Val de Mello por Ademir Fonseca, que faz sua estréia. O técnico Zetti, do Paulista, vai levar para o jogo apenas uma dúvida. Como terceiro homem de meio-de-campo, ele decidirá se escala Tiago Almeida, que vinha jogando, ou Márcio Mossoró. Se optar pela segunda opção, o time ganha em ofensividade. Enquanto isso, a diretoria do clube de Jundiaí anunciou a contratação do atacante Nando, de 30 anos, que disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa Santista. Ele deve estar disponível para Zetti partir da próxima semana. No Mogi, o novo técnico já anunciou muitas mudanças para tentar achar o rumo do time na Série B. O lateral-direito Edson Mendes e o meia Ademir vão estrear, nos lugares de Bruno e Renato, respectivamente. Vanin, que foi reintegrado ao grupo, já joga como titular em lugar de Valdo na esquerda. O meia Vandinho, destaque do time, saiu dos treinamentos sentindo dores na perna sendo dúvida. Eduardo deve jogar em seu lugar. A última mudança acontece na defesa, onde Carlos Alberto perdeu a vaga para Gian.