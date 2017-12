Mogi faz as contas para não cair Após a goleada de 4 a 1 para o Botafogo-RJ, o Mogi Mirim ligou o sinal de alerta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o time paulista ficou em 20º lugar, com apenas 21 pontos. Para piorar a situação, dos cinco jogos que o Mogi ainda terá pela frente, três serão fora de casa (contra Anapolina, Náutico e América-RN). E, como visitante, o time tem um péssimo retrospecto: em oito jogos, perdeu sete e empatou apenas um. No sábado, o confronto é contra a Anapolina.