Mogi faz planos para vencer sexta O Mogi Mirim tem uma boa chance para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo jogando fora de casa, o time do técnico Luís Carlos Winck, que vem de quatro derrotas e dois empates, enfrenta o Joinville na sexta-feira, às 20h30. Os dois times têm 12 pontos e dividem a 20ª posição na tabela de classificação. Para este jogo, o treinador ainda não definiu o time que enfrenta os catarinenses. Depois de fazer seis mudanças de uma só vez na equipe, Winck quer aproveitar o último coletivo antes da partida para definir as melhores peças. Este jogo poderá definir seu futuro no clube, onde ele está na base do "prestigiado".