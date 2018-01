Mogi ganha outra e continua em segundo O Mogi Mirim continua irresistível no Paulistão. O time conseguiu sua sétima vitória no campeonato, ao fazer 1 a 0 sobre o Guarani, neste domingo, no estádio Wilson Fernandes de Barros. Com isso, chegou aos 21 pontos e só está atrás do líder São Paulo, que tem 22. Já o clube de Campinas segue com 9. O Mogi quase abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com um chute de Marcelo Rosa em que a bola acertou o travessão. O Guarani respondeu aos 36, num desvio de cabeça de Marcos Paulo, após cruzamento de Tucho, que passou perto do gol. No segundo tempo, o panorama não mudou. O Mogi ainda tentou ganhar força ofensiva com a saída do ala-direito Mantena para a entrada do atacante Anderson. Já o Guarani optou por se defender e arriscar no contra-ataque. Mas o gol acabou saindo aos 27 minutos, quando Fábio Costa tabelou com Anderson, ganhou em velocidade da defesa e chutou forte para garantir mais uma vitória do Mogi, o segundo colocado do Paulistão.