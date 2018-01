Mogi ganha reforço do lateral Alessandro Satisfeito com os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que mantiveram o Mogi Mirim entre os oito primeiros colocados, o técnico Luís Carlos Winck terá ainda a volta do lateral-esquerdo Alessandro ao time que enfrenta o Ceará no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Wilson Fernandes de Barros. O jogador cumpriu suspensão automática e tem retorno garantido pelo treinador. Por outro lado, o zagueiro Joel, autor de um dos gols na vitória de 3 a 2 sobre o Marília, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra os cearenses.