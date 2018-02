Mogi goleia e volta à vice-liderança O Mogi Mirim fez as pazes com a vitória. Na tarde deste domingo, no estádio Wilson Fernandes de Barros, o Sapão goleou o Atlético Sorocaba por 4 a 1. O resultado deixou o Mogi novamente na vice-liderança do Campeonato Paulista com 25 pontos ganhos por causa da derrota do Santos no clássico com o Palmeiras. O Sorocaba continua na lanterna com seis pontos e cada vez mais perto do rebaixamento. A partida começou equilibrada com poucas chances de gols para os dois times. Mas com o passar do tempo, o Mogi Mirim foi começando a envolver o adversário. As tabelas entre a dupla de ataque Gabriel e Mendes incomodavam à defesa do Atlético. Aos 27 minutos, o meia Marcelo Rosa tabelou com Gabriel, o próprio Rosa chutou, o goleiro Veloso deu rebote, e Mendes, bem colocado, completou para o gol. A desvantagem no placar deixou os jogadores de Sorocaba nervosos. Aos 34 minutos o experiente Adãozinho cometeu falta violenta e foi expulso. No entanto, mesmo com um jogador a menos, o Atlético foi ao ataque e empatou. O atacante Éder Ceccon fez jogada individual e chutou forte no canto esquerdo do goleiro João Gabriel. No segundo tempo, os donos da casa voltaram dispostos a sair com o resultado positivo. E após a pressão, desempataram aos 124 minutos, com Anderson. Depois de pressionar, o gol foi sair somente aos 30 minutos com o atacante Gabriel cobrando falta. Um minuto depois, o meia Marcelo Rosa fez boa jogada pelo lado esquerdo e aumentou o placar. Com o resultado consolidado, o Mogi apenas tocou a bola e administrou a vitória até o final. O Mogi Mirim volta a jogar no próximo domingo, contra o América, fora de casa. Já o Atlético vai à Campinas pegar o Guarani no domingo.