Mogi goleia o Rio Branco: 3 a 0 Com um futebol competitivo, o Mogi Mirim bateu o Rio Branco, por 3 a 0, na tarde deste domingo, no Estádio Wilson de Barros, em Mogi. Com o resultado o time soma sete pontos e praticamante se livra da ameaça de rebaixamento para a Série A2. Já o Rio Branco continua com três e segue na briga para não cair. Embalado com a boa campanha no rebolo, o Mogi Mirim começou o jogo pressionando. Foi para cima do Rio Branco; criou as melhores chances de gol e logo abriu o placar. Aos 16 minutos, Neto acertou um belo chute de fora sem chances para Gustavo. O gol acordou o Rio Branco que passou a se arriscar mais no ataque. As oportunidades aconteceram, mas a equipe de Americana acabou esbarrando nas boas defesas de Marcelo Galvão. No segundo tempo o Mogi adiantou a marcação e mudou o panorama do jogo. Mais no ataque o segundo gol foi questão de tempo e de sorte. Aos 19 minutos, Neto foi cruzar e a bola desviou no zagueiro, enganando o goleiro do Rio Branco. A desvantagem fez o Rio Branco partir para o ataque e enfraqueceu a defesa. Aos 31 minutos, Joilson cruzou na área e Cris fez o terceiro. Ficha Técnica Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Bruno, Chicão, Joel e Alessandro; Zé Luís, Márcio, Neto e Douglas (Fabrício); Dênis (Joílson) e Paulo Nunes (Cris). Técnico: Luis Carlos Winck. Rio Branco: Gustavo; Alcir (Odil), Gilmar Lima, Tiago e Bill; Damon, Rafael, Igor e Emerson (André); Ademir (Michel) e Macedo. Técnico: Ademir Fonseca. Gols: Neto aos 13 minutos do primeiro tempo; Neto aos 19 e Cris aos 32 minutos do segundo. Juiz: Romildo Correia. Cartão Amarelo: Alessandro, Marcio, Zé Luís, Fabricio e Neto (Mogi Mirim); Bill, Rafael (Rio Branco. Cartão vermelho: Damon (Mogi Mirim) Local: Estádio Wilson de Barros, Mogi Mirim.