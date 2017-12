Mogi goleia União São João em Araras O Mogi Mirim goleou o União São João por 5 a 2, neste domingo, em Araras. Com mais esta derrota, a quarta em quatro jogos, o União segue sozinho na lanterna do grupo 2 do Campeonato Paulista. Já o Mogi mostrou melhora depois da troca do técnico Jorge Raulli por Val de Mello. O Mogi abriu o placar logo aos 17 minutos, aproveitando falha do goleiro Marcelo Galvão no cruzamento de Bruno Marques. Rodrigo pegou o rebote e fez 1 a 0. O União São João não se abateu e chegou a ter a chance de empatar aos 23 minutos, na jogada individual de Eduardo que deixou para Gerson Lente. Mesmo sozinho, o meia chutou para fora, perdendo a única oportunidade real do time da casa no primeiro tempo. A ineficiência nas finalizações custou caro ao União São João, que levou o segundo gol aos 38 minutos. Rodrigo lançou com precisão para Vandinho, que, livre, chutou com categoria no canto esquerdo de Marcelo Galvão. No desespero, o União São João partiu para o ataque. E aí, aos 11 minutos, empatou. Edson Di dividiu com o goleiro Edervan e a bola sobrou para Osmar apenas tocar para o fundo da rede. Mas o Mogi deu a resposta rapidamente. Aos 15 minutos, Gilson Batata deixou Osmar no chão, invadiu a área e disparou um chute fortíssimo, fazendo 3 a 1. No recomeço da partida, o Mogi pegou novamente a bola e Vandinho aproveitou o lançamento de Gilson Batata para fazer o quarto gol, após dividir com Marcelo Galvão. A partida parecia ganha, mas o União São João não se entregou. Edson Di fez jogada individual e entregou para João Paulo, que, sem marcação, ficou com o caminho livre para diminuir a favor do time da casa. Mas a reação parou por aí. No contra-ataque, o Mogi fez mais um, aos 41 minutos, com Gilson Batata.