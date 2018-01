Mogi joga pela liderança em Araras O Mogi Mirim pode assumir a liderança provisória do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira à noite, em Araras, no estádio Hermínio Ometto, às 20h30, onde enfrenta o União São João. Em uma campanha acima de qualquer expectativa, o Mogi é o vice-líder da competição com 21 pontos e, caso vença, vai ultrapassar o São Paulo, atual líder, com 22 pontos, e que pega a Portuguesa Santista, quinta-feira, no Morumbi. O União São João vem de uma virada excepcional sobre o Santo André no ABC - 3 a 2 - e está na nona colocação, com 11 pontos. Candidatos ao rebaixamento antes do início do Campeonato Paulista, União São João e Mogi Mirim se enfrentam como duas equipes emergentes em 2005. Ambos vêm de anos difíceis, marcados por descensos e vexames. No União, o jogo emocionante com o Santo André resultou em dois desfalques para o técnico Arnaldo Lira. Um deles é o experiente volante Hélcio e o outro, o artilheiro do time com cinco gols, Borges. Os dois saíram contundidos. Ricardo Xavier joga no comando de ataque, enquanto o volante Pires retorna de suspensão. O zagueiro Félix também retorna, mas quem sai é o lateral-esquerdo Magal, fazendo o time jogar no 3-5-2. O meia Juliano atuará na ala. O atacante Fábio Costa, um dos destaques do time, não treinou na terça-feira por conta de dores no joelho, mas ainda assim foi confirmado. A única baixa será o volante Tozo, que saiu machucado no jogo contra o Guarani. Em seu lugar entra Rodrigo, único jogador remanescente da campanha do rebaixamento da Série B em 2004. Por outro lado, o time conta com a volta do lateral-direito Tiago Mattos, que cumpriu suspensão. Mantena volta para a reserva.