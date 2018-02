Mogi mais forte contra o Fortaleza A situação do Mogi Mirim no Brasileiro da Série B parece, aos poucos, estar se acertando. Sem perder há três rodadas, o clube ainda terá três importantes voltas para a partida deste domingo, contra o Fortaleza-CE, em Mogi Mirim. Os volantes Márcio e Paulo Henrique, além do lateral-esquerdo Daniel Cruz voltam ao time após cumprirem suspensão. Ademais o técnico Ademir Fonseca não perdeu nenhum jogador para a partida deste fim-de-semana. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube irá se reunir com o craque Rivaldo e o empresário Carlos Arini, proprietários da empresa CSR, que está firmando uma parceiria com o clube para assumir o departamento de futebol.